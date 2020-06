Virtuelle Teams, dezentrale Projekte, kurze Reaktionszeiten – die moderne Arbeitswelt unterliegt einem rasanten Wandel. Gleichzeitig koexistiert in vielen Unternehmen die alte Welt. An kaum einem anderen Beispiel erkennt man das so gut, wie anhand der Kommunikation.

So zeigt die Studie ‚Investitionen in die Kommunikationsinfrastruktur‘, dass die Palette an Kommunikationskanälen stark zugenommen hat: vom klassischen Fax – das immer noch zwei Drittel der Unternehmen einsetzen – über Videokonferenzen bis hin zum Instant Messaging.